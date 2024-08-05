Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Республика Мали — государство в Западной Африке, граничит с Сенегалом, Мавританией, Алжиром, Нигером, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из группировки «Ансар-ад-Дин». Ранее здесь было провозглашено непризнанное независимое государство Азавад, населенное преимущественно туарегами. За последние годы в Мали и соседних странах (Нигер и Буркина-Фасо) произошла серия государственных переворотов. Военные правительства каждой из стран заинтересованы в сближении с Россией и настаивают на выводе американских и французских войск, которые дислоцированы там для борьбы с терроризмом.