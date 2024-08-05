Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Согласно информации агентства Reuters, 29 июля представитель разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев предоставляет малийским повстанцам «всю необходимую информацию» для проведения успешной военной операции против малийской армии и ЧВК «Вагнер». Украинские СМИ опубликовали фотографии, на которых якобы видно, что повстанцы поднимают украинские флаги.
Юсов признал причастность Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп, в результате которого погибли члены малийских сил обороны и безопасности… Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, что уже вызывает осуждение, и являются явной агрессией и поддержкой международного терроризма.
Также в заявлении Мали приводились комментарии послов Украины в Сенегале, Гвинее, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуаре и Либерии. Министр иностранных дел Сенегала в пятницу вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за видео, которое украинское посольство разместило на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ). В этом видео Пивоваров, по мнению Бамако (столица Мали), выразил «недвусмысленную и безоговорочную поддержку террористической атаке» в Мали.
Республика Мали — государство в Западной Африке, граничит с Сенегалом, Мавританией, Алжиром, Нигером, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуаром и Гвинеей. Северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из группировки «Ансар-ад-Дин». Ранее здесь было провозглашено непризнанное независимое государство Азавад, населенное преимущественно туарегами. За последние годы в Мали и соседних странах (Нигер и Буркина-Фасо) произошла серия государственных переворотов. Военные правительства каждой из стран заинтересованы в сближении с Россией и настаивают на выводе американских и французских войск, которые дислоцированы там для борьбы с терроризмом.