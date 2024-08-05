Новым главой Управления автодорог Свердловской области назначен Денис Чегаев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства. Должность главы Управления автодорог в регионе занял Денис Чегаев. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, что ранее, в сентябре 2023 года, начальника Управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова сняли с поста. Его подозревали в коррупционном преступлении. Позже выяснилось, что он обвиняется в получении взятки.
— Ходатайство об увольнении подготовлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства области — сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Вячеслав Данилов возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства с 2017 года.