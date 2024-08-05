В Уфе готовят изменения в Генплан развития города на период до 2042 года.

В Уфе принято постановление о подготовке предложений для внесении изменений в Генеральный план развития города на период до 2042 года.
Согласно документу, изменения в Генплан будут приниматься в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, привлечения инвестиций, создания благоприятных условий проживания и повышения качества жизни населения.
Свои предложения по корректировке Генплана городским властям в установленные сроки могут направить все заинтересованные граждане и юрлица.
Напомним, действующий Генплан Уфы был принят в марте 2022 года. Предыдущий градостроительный документ был разработан в 1995 году, последние корректировки вносились в 2006 году. Была необходима актуализация документа по причинам изменения демографической ситуации, утверждения Стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года, изменения законодательства о техническом регулировании, в том числе в части развития инженерных коммуникаций.
Генеральный план Уфы содержит положение о территориальном планировании, карту планируемого размещения объектов местного значения, карту границ населенного пункта, карту функциональных зон, карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.