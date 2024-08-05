Семьи омичей-участников СВО получат новую льготу

Члены семей участников СВО в Омской области получили право на внеочередное медицинское обслуживание. Льгота закреплена в постановлении правительства Омской области, подписанном губернатором региона Виталием Хоценко.
«Приняли решение о гарантированном внеочередном медицинском обслуживании членов семей участников СВО. Расширять круг мер социальной поддержки наших бойцов и их близких продолжим», — подчеркнул глава региона.
Приоритетное медицинское обслуживание станет частью социальной защиты военнослужащих и их родных. Медицинское сопровождение будет оказывать региональное министерство здравоохранения и Омский филиал фонда «Защитники Отечества».
Всего на территории Омской области реализуется порядка 30 разносторонних мер социальной поддержки бойцов СВО и их семей.