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Семьи омичей-участников СВО получат новую льготу

Она касается медицинской помощи.

Источник: Om1 Омск

Члены семей участников СВО в Омской области получили право на внеочередное медицинское обслуживание. Льгота закреплена в постановлении правительства Омской области, подписанном губернатором региона Виталием Хоценко.

«Приняли решение о гарантированном внеочередном медицинском обслуживании членов семей участников СВО. Расширять круг мер социальной поддержки наших бойцов и их близких продолжим», — подчеркнул глава региона.

Приоритетное медицинское обслуживание станет частью социальной защиты военнослужащих и их родных. Медицинское сопровождение будет оказывать региональное министерство здравоохранения и Омский филиал фонда «Защитники Отечества».

Всего на территории Омской области реализуется порядка 30 разносторонних мер социальной поддержки бойцов СВО и их семей.