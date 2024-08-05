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Токаев посетит Туркменистан с визитом осенью

АЛМАТЫ, 5 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

️Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет с государственным визитом в Казахстан, где примет участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите в формате «Центральная Азия + Япония» в Астане.