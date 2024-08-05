Токаев посетит Туркменистан с визитом осенью

️Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года.
Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Ранее сообщалось, что на текущей неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет с государственным визитом в Казахстан, где примет участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите в формате «Центральная Азия + Япония» в Астане.