Группа евродепутатов предложила исключить Венгрию из шенгена

По их мнению, можно даже пойти на такой шаг, как введение контроля на границах Венгрии с другими странами ЕС. Подобная реакция депутатов связана с тем, что в июле официальный Будапешт опубликовал перечень государств, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу Венгрии. В перечне Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Сербия и ряд балканских стран.