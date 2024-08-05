Группа евродепутатов предложила исключить Венгрию из шенгена

Документ был опубликован в социальной сети X евродепутатом из Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом: письмо подписали 67 парламентариев и направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Они требуют отреагировать на то, что венгерские власти планируют ослабить визовый режим для граждан Беларуси и России. Группа считает, что в отношении Венгрии надо принимать срочные меры.
«Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под вопрос венгерское присутствие в Шенгенской зоне».
По их мнению, можно даже пойти на такой шаг, как введение контроля на границах Венгрии с другими странами ЕС. Подобная реакция депутатов связана с тем, что в июле официальный Будапешт опубликовал перечень государств, граждане которых могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу Венгрии. В перечне Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Сербия и ряд балканских стран.
Министр внутренних дел Бранденбурга (ФРГ) Михаэль Штюбген не так давно тоже негативно отреагировал на этот список стран. «Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну практически бесконтрольно», — заявил он. В свою очередь Манфред Вебер, евродепутат от ФРГ, предложил обсудить тему венгерских виз на саммите ЕС в октябре.