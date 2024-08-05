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Глава МЧС Крыма уволился после разговора с Аксеновым

Глава МЧС Крыма Садаклиев покинул свой пост.

Источник: Tg-канал Сергея Садаклиева

В министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым грядут кадровые изменения. Глава ведомства Сергей Садаклиев 5 августа 2024 года написал заявление на увольнение. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Отмечается, что решение об отставке министр принял после встречи с руководителем республики.

— По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию, — подчеркнул Сергей Аксенов.

Отметим, Сергей Садаклиев с 2020 года работал в должности первого замначальника Главного управления МЧС, а 5 февраля 2021 года занял пост главы этого ведомства.

Напомним, в середине июля помощник Садаклиева Ингмар Левчик, по данным ряда Tg-каналов, попался за рулем авто без прав. Позже резонансную ситуацию прокомментировал сам глава МЧС Крыма. Он рассказал, что уволил Левчика, но причину расторжения трудового договора с сотрудником не уточнил.