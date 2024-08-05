Глава МЧС Крыма уволился после разговора с Аксеновым

Напомним, в середине июля помощник Садаклиева Ингмар Левчик, по данным ряда Tg-каналов, попался за рулем авто без прав. Позже резонансную ситуацию прокомментировал сам глава МЧС Крыма. Он рассказал, что уволил Левчика, но причину расторжения трудового договора с сотрудником не уточнил.