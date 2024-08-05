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Белорусские военные проведут боевые стрельбы на полигоне «Ашулук»

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Белорусские военные примут участие в учении с боевой стрельбой на территории России, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Источник: "Ваяр"

На фотографиях пресс-службы оборонного ведомства можно увидеть погрузку техники на железнодорожные эшелоны. В кадр попали зенитно-ракетные комплексы «Тор» и заряжающие машины.

«В течение августа, согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации».

рассказал заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Михаил Матросов.

По его словам, данные маневры позволят повысить слаженность действий подразделений, а также отработать новые приемы ведения воздушных и противовоздушных боев.

Всего в них будут участвовать около четырех тысяч военных и 150 единиц техники. Основные действия развернутся на полигоне «Ашулук».

«Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией», — уточнил Матросов.