Белорусские военные проведут боевые стрельбы на полигоне «Ашулук»

На фотографиях пресс-службы оборонного ведомства можно увидеть погрузку техники на железнодорожные эшелоны. В кадр попали зенитно-ракетные комплексы «Тор» и заряжающие машины.
«В течение августа, согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации».
По его словам, данные маневры позволят повысить слаженность действий подразделений, а также отработать новые приемы ведения воздушных и противовоздушных боев.
Всего в них будут участвовать около четырех тысяч военных и 150 единиц техники. Основные действия развернутся на полигоне «Ашулук».
«Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией», — уточнил Матросов.