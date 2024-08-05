NYT: США вывели войска с последней базы в Нигере

Отмечается, что по первоначальным планам полный выход США из Нигера должен был завершиться к 15 сентября. Однако уже 5 августа американские военные покинули авиабазу 201 в городе Агадес на севере Нигера, они также вывезли оружие и «чувствительные технологии». Перед этим в июле они покинули авиабазу 101 в Ниамее.
На некоторое время в посольстве США в Нигере останется небольшое число военнослужащих, чтобы уладить административные вопросы, добавляет The New York Times. Как пишет газета, при выводе американских войск из Нигера удалось избежать хаоса, подобного выходу США из Афганистана.
В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, по которому на севере африканской страны была создана американская база беспилотников. Власти африканской республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе близ Агадеса (на севере страны).
До переворота летом 2023 года, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики.