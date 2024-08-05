NYT: США вывели войска с последней базы в Нигере

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, по которому на севере африканской страны была создана американская база беспилотников. Власти африканской республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе близ Агадеса (на севере страны).