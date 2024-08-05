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В Молдавии обвинили Запад в провоцировании обстановки в регионе

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Молдавия в очередной раз проводит учения с участием солдат стран НАТО, в то время как страны Запада провоцируют обстановку в регионе, считает оппозиционный молдавский депутат парламента Александр Суходольский.

Источник: © РИА Новости

В понедельник в Молдавии стартовали учения Scutul de foc— 2024 («Огненный щит» — 2024), в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военные.

«Начались очередные военные учения в Молдове с участием румынских и американских солдат. Это стало уже не исключением, а обыденной практикой. Почему так называемые “цивилизованные страны Запада” продолжают поддерживать безумные идеи партии “Действие и солидарность” и провоцировать обстановку в регионе?» — написал Суходольский в своем Telegram-канале.

По его словам, Молдавия по конституции является нейтральной, но действия властей явно противоречат этому принципу.

«В то время как граждане Молдавии сталкиваются с экономическим кризисом, высокими ценами на энергоресурсы и отсутствием поддержки в сфере медицины и образования, правительство партии “Действие и солидарность” решает потратить средства на совершенно иную задачу — вооружение и участие в военных учениях с иностранными войсками», — отметил депутат.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.