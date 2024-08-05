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Шойгу прибыл с визитом в Иран

Секретарь СБ России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Иран. Об этом информирует РИА Новости.

У Шойгу в Тегеране запланирован ряд встреч. Он намерен провести переговоры с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери и секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. Кроме того, визита Шойгу ожидает Масуд Пезешкиан, занявший президентский пост страны. На обсуждение будут вынесены вопросы сотрудничества между Москвой и Тегераном в различных сферах. Кроме того, Шойгу намерен обговорить аспекты безопасности как региональной, так и глобальной.