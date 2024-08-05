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Мэр Краснодара пообещал обновить возле всех школ знаки и разметки

Работы завершат к началу учебного года.

Источник: соцсети

В Краснодаре к началу учебного года обновят дорожную разметку и восстановят поврежденные знаки. Работы стартовали от пригорода к центру. Об этом в своем телеграм-канале (18+) рассказал глава краевой столицы Евгений Наумов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

— Ни один пешеходный переход не останется незамеченным. Поскольку прошлым летом многие «зебры» наносили пластиком, в этом году их нужно лишь сделать ярче с помощью краски, — написал мэр Краснодара.

Вблизи новых школ нанесением разметки занимаются застройщики. Как отметил Евгений Наумов, это часть комплексного подхода к развитию территорий.

Финальную проверку дептранс совместно с ГИБДД проведет через три недели. До 1 сентября все 119 школ города обеспечат безопасным подходом и подъездом.