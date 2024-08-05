Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова

Главе государства также была представлена информация о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра. В целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов. В этом году жилищные условия улучшат более двух тысяч семей. В Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведется ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%. В рамках национального проекта «Комфортная школа» завершится строительство 9 школ, 4 из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года. По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.