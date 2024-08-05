Общественный штаб по наблюдению за выборами в Калининградской области готовится к Единому дню голосования

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калининградской области Наталья Макаренко прокомментировала подготовку к Единому дню голосования.
— Наталья Игоревна, что отличает избирательную кампания в Калининградской области в этом году?
— Близится Единый день голосования. На сегодня Калининградский областной избирком уже завершил рассмотрение документов, представленных кандидатами для регистрации. Эта кампания отличается одновременным проведением в регионе выборов разного уровня. На региональном уровне мы выбираем губернатора, на муниципальном — голосование пройдет в новый и в ряде случаев действующий составы окружных Советов депутатов.
Должна отметить, что политическая активность достигла максимального уровня — участие в выдвижении кандидатов на выборах приняли все реально функционирующие политические партии в регионе, предлагая избирателям обновленные программы действий, выстраивая баланс между общей федеральной повесткой и локальными проблемами региона и муниципалитета.
— Охарактеризуйте расстановку сил на предстоящих губернаторских выборах…
— В выборах губернатора Калининградской области примут участие четыре кандидата от четырех политических партий:
— Алексей Беспрозванных выдвинут РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
— Юрий Шитиков — от регионального отделения социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»;
— Максим Буланов — от областного отделения политической партии КПРФ;
— Евгений Мишин выдвинут региональным отделением ЛДПР.
— На каком этапе находится подготовка к выборам депутатов в окружные Советы муниципалитетов?
— Завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов для участия в муниципальных выборах в Светловском, Полесском, Ладушкинском, Балтийском, Гвардейском и Правдинском округах. Период рассмотрения вопроса о регистрации кандидатов еще в 2 муниципалитетах — Озерском и Янтарном округах — продолжается.
— Общественный штаб по наблюдению за выборами в Калининградской области традиционно много внимания уделяет организации работы участковых избирательных комиссий. Как вы оцениваете подготовку к Единому дню голосования коллег?
— Динамично ведется подготовка к проведению единого дня голосования. Ведь члены участковых избирательных комиссий должны помнить и знать все организационные аспекты и действовать в соответствии с законом. Для этого территориальные избирательные комиссии проводят занятия.
Кроме этого, избирательная комиссия Калининградской области на постоянной основе взаимодействует с Калининградским добровольческим центром, в дни проведения голосования 6, 7 и 8 сентября на избирательных участках будут работать волонтеры.
Мы видим, что в рамках подготовки к выборам Единому дню голосования выстраивается конструктивный диалог между обществом, властью, политическими партиями и институтами гражданского общества.