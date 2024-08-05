Общественный штаб по наблюдению за выборами в Калининградской области готовится к Единому дню голосования

— Близится Единый день голосования. На сегодня Калининградский областной избирком уже завершил рассмотрение документов, представленных кандидатами для регистрации. Эта кампания отличается одновременным проведением в регионе выборов разного уровня. На региональном уровне мы выбираем губернатора, на муниципальном — голосование пройдет в новый и в ряде случаев действующий составы окружных Советов депутатов.