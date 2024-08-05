«Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное», — призвал он.
По словам эксперта, на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком ВСУ Александр Сырский бессилен. При этом Соскин напомнил, что киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли.
«Надо прямо говорить, что Зеленский, по сути, потерялся. Вся власть его рассыпается», — резюмировал Соскин.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.