Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю

На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки.
Кроме того, Мирзиёев совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств ЦА и саммите в формате «Центральная Азия + Япония».
Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Глава республики находился в отпуске с 26 июля. Перед этим он провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране, а также отметил свое 67-летие.