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Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска — планы президента на эту неделю

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На этой неделе при президенте запланирован ряд совещаний по вопросам социально-экономической повестки.

Кроме того, Мирзиёев совершит госвизит в Казахстан, где примет участие в очередной Консультативной встрече глав государств ЦА и саммите в формате «Центральная Азия + Япония».

Ожидается, что в конце недели Узбекистан посетит с официальным визитом премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Глава республики находился в отпуске с 26 июля. Перед этим он провел переговоры с кыргызским коллегой, ознакомился с работой по развитию массового спорта и расширению олимпийского движения в стране, а также отметил свое 67-летие.

Шавкат Мирзиеев