Лукашенко освободил от должности посла в ОАЭ

Лученок около пяти лет представлял интересы республики в странах Персидского залива. По совместительству он был послом в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.
До назначения в ОАЭ он был заместителем начальника главного управления — начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Беларуси.
Лученок — уроженец Минска, родился в 1972 году. В 1994-м окончил Минский государственный лингвистический университет. Карьеру начинал в Минздраве, в управлении внешних связей. Вскоре перешел в протокольный отдел Министерства внешних экономических связей (упразднено в 1998 году).
С 1999 года — в службе протокола МИД. Первое назначение за рубеж получил в 2002-м, когда стал советником посольства Беларуси в Сирии. В 2009-м был командирован в Нидерланды — в качестве советника в посольстве.
В апреле 2019 года стал послом в ОАЭ. Незадолго до него тоже примерно пять лет этот пост занимал Роман Головченко, который в 2020 году стал премьер-министром Беларуси.