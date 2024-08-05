Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущего

Страны стремятся создать все более передовые технологии, чтобы противостоять противнику, продолжили Милли и Шмидт. «Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы», — пишут они.