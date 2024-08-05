Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев обсудили планы развития спорта в Самарской области

— Мы знаем, что очень важно сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей, у всех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники, — сказал Вячеслав Федорищев, добавив, что такие люди в Самарской области есть, и власти будут расширять поддержку, чтобы те, кто решил стать тренером, чувствовали себя уверенно.