Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев обсудили планы развития спорта в Самарской области

Глава минспорта РФ Михаил Дегтярев прибыл в Самару в понедельник, 5 августа, с рабочим визитом.
— Очень приятно быть в Самаре, на моей малой Родине, — сказал он в разговоре с руководителем региона. — Вячеслав Андреевич, я вас поздравляю с высоким доверием, которое вам оказал Президент страны. Владимир Владимирович Путин доверил вам крупнейший регион на Волге, у которого славные спортивные традиции.
Михаил Дегтярев высоко оценил успехи профессиональных спортивных клубов Самарской области, отметив, что случай, когда два футбольных клуба от одного региона выступают в Премьер-лиге, редкость. Он сказал, что всегда с удовольствием смотрит матчи «Крыльев Советов» и «Акрона». Министр также поздравил жителей Самарской области с тем, что хоккейная «Лада» вернулась КХЛ.
Зашла речь и о выдающемся результате уроженки Жигулевска теннисистки Дианы Шнайдер, которая 4 августа 2024 года на Олимпиаде в Париже завоевала серебряную медаль в парном разряде. После финала спортсменке позвонил Вячеслав Федорищев.
— Вячеслав Андреевич, я благодарю вас, что вы ее поддержали, — сказал Михаил Дегтярев. — Диану Шнайдер мы тоже поздравили. Она проявила мужество. Президент говорит, что сегодня наши добиваются результатов в тылу врага.
Вячеслав Федорищев рассказал, что для закрепления успехов и придания нового импульса развитию спорта разработана региональная программа «Мастер спорта».
— По согласованию с вами мы подготовили региональную программу «Мастер спорта». Она про то, чтобы создать такие условия развития и мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта, — сказал врио губернатора.
Эта программа предусматривает поддержку спортсменов и тренеров, спортивных организаций, развитие инфраструктуры.
— Мы знаем, что очень важно сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей, у всех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники, — сказал Вячеслав Федорищев, добавив, что такие люди в Самарской области есть, и власти будут расширять поддержку, чтобы те, кто решил стать тренером, чувствовали себя уверенно.
Глава минспорта РФ напомнил, что на федеральном уровне разрабатывается программа «Земский тренер». После ее утверждения у субъектов страны появятся дополнительные возможности по привлечению наставников для работы в селах.
Вячеслав Федорищев ответил, что в Самарской области уже принято решение о включении регионального раздела «Земского тренера» в программу «Мастер спорта».
— Это будет дополнительно к федеральной программе, — сказал он.
Михаил Дегтярев поблагодарил главу региона за такое внимание к тренерскому сообществу.
Одна из ключевых задач региональной программы «Мастер спорта» — приоритетное финансирование детско-юношеского спорта. Такие же задачи перед отраслью ставит Президент страны.
— Владимир Владимирович Путин ориентирует нас в первую очередь на снижение коммерческой составляющей в детском и юношеском спорте. Здесь без регионов никуда, — сказал Михаил Дегтярев.
Говоря о развитии спортивной инфраструктуры в Самарской области, где в последние годы было построено немало современных объектов, Вячеслав Федорищев отметил, что потребность в создании новых спорткомплексов и модернизации устаревших объектов остается высокой.
— Регион будет развивать спортивную инфраструктуру своими ресурсами, но без поддержки федерального министерства спорта мы не обойдемся, — сказал врио губернатора. — Сегодня я вам представлю предложения, которые у нас есть. Мы вместе с вами определим те объекты, которые будут претендовать на получение поддержки от министерства спорта, правительства Российской Федерации.
Глава минспорта отметил качественную работу региона по формированию перечня спортивных объектов для получения федеральной поддержки.
— У региона сформирован прекрасный запросный лист. Здесь и крытые катки, и универсальные спортивные залы. Мы готовы это поддержать, — сказал Михаил Дегтярев.
Стороны также обсудили подготовку к проведению международного форума «Россия — спортивная держава», который по решению главы государства в 2025 году пройдет в Самаре.
— Форум будет международный. Пригласим по согласованию с Президентом крупных международных функционеров и чиновников, моих коллег, министров спорта из дружественных стран, — рассказал Михаил Дегтярев.
В этот же день Вячеслав Федорищев и Михаил Дегтярев посетили в Самаре стадионы «Торпедо» и «Локомотив», пообщались с тренерами и спортсменами. Врио губернатора принял решение о проведении ремонта стадиона «Локомотив» и модернизации объекта, чтобы улучшить условия для занятий спортсменов.