Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

«Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <…> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», — поделились супруги.
Как следует из опубликованных кадров, дети Дульцевых уже выучили первые фразы на русском языке.
«Я люблю мою большую семью», — произнес сын разведчиков.
Помимо прочего, Анна рассказала об угрозах в адрес семьи. Так, им говорили, что аргентинская сторона якобы хотела забрать детей и отдать в приемную семью. При этом спецслужба Словении делала все возможное, чтобы оставить их вместе с родителями, отметила она.
По словам Дульцевой, было ощущение, что другие страны оказывали огромное давление на Любляну.
Ее муж Артем, в свою очередь, рассказал, что навещавший их сотрудник СВР, говорил, что Путин делает все возможное для их вызволения.
«Это, конечно, было большой поддержкой. <…> Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами Россия и служба и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе единой семьей. Так и получилось», — подытожил он.
Он также выразил глубокую благодарность президенту и СВР.
Обмен заключенными
Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. На родину вернулись восемь человек:
Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, активного участника бандподполья на Северном Кавказе;Владислав Клюшин, обвинявшийся в США в инсайдерской торговле ценными бумагами;Артем и Анна Дульцевы, осужденные за шпионаж в Словении;Павел Рубцов, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;Вадим Конощёнок, выданный в США Эстонией и обвинявшийся в сговоре для обхода санкций;Михаил Микушин, задержанный в Норвегии по обвинению в незаконной разведке и сборе данных;Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество.
Многим из них вменялось сотрудничество с российской разведкой, рассказал заслуживающий доверия источник РИА Новости в одном из компетентных ведомств, но в большинстве случаев их виновность так и не удалось доказать. Никто из россиян ни в суде, ни будучи в тюрьме вину не признал.
При обмене из России выехали трое американцев — Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель американского вида на жительство Владимир Кара-Мурза* и несколько россиян. Перед этим всех их помиловал президент Владимир Путин. Как отметил источник агентства, на Западе проявили интерес к россиянам, которых представляли как оппозицию, поскольку они были на связи с кураторами из иностранных спецслужб и работали на оппонентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента