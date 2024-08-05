Разведчики Дульцевы дали первое интервью после возвращения

«Мы рассказали детям, что мы русские, что они русские, что мы Дульцевы. <…> (Жена. — Прим. ред.) отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметил у нее эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», — поделились супруги.