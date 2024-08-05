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Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Офицер северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что бойцы и планы будущего наступления готовы, об этом сообщает в понедельник пресс-служба армии.

Источник: AP 2023

«Наши будущие наступательные планы готовы, и мы подготовлены — все подразделения, вплоть до последнего солдата. За последние десять месяцев мы уничтожили множество целей, но нам еще есть над чем работать, мы полны решимости и привержены делу», — сказал Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов на севере страны.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.

Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.