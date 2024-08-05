Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления

«Наши будущие наступательные планы готовы, и мы подготовлены — все подразделения, вплоть до последнего солдата. За последние десять месяцев мы уничтожили множество целей, но нам еще есть над чем работать, мы полны решимости и привержены делу», — сказал Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов на севере страны.