Армия Израиля объявила о готовности планов будущего наступления

«Наши будущие наступательные планы готовы, и мы подготовлены — все подразделения, вплоть до последнего солдата. За последние десять месяцев мы уничтожили множество целей, но нам еще есть над чем работать, мы полны решимости и привержены делу», — сказал Гордин на встрече с руководителями муниципалитетов на севере страны.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.