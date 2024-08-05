Захарова назвала сенсационными новые детали покушения на Трампа

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа. В результате выстрела Трамп был ранен в ухо, и охрана политика немедленно эвакуировала его с мероприятия. Погиб один из участников митинга, ещё двое получили серьёзные ранения. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, который открыл огонь с крыши производственного здания на расстоянии около ста метров от сцены. После нескольких выстрелов, направленных в сторону Трампа, стрелок был ликвидирован. Министерство внутренней безопасности США заявило о проведении тщательного расследования действий Секретной службы в связи с этим инцидентом.