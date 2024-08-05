Расследование покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа приобретает сенсационный характер, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, оценившая в своем Telegram-канале факты, связанные с инцидентом.
Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера.
Исходя из этого, Захарова задалась вопросом, почему Секретная служба США не обратила внимания на подозрительного человека, не относящегося к охранным службам.
Более того, журналисты New York Times, получившие доступ к переписке полиции Пенсильвании, выяснили, что накануне покушения из охраняемого периметра вывели склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Крукс.
Чтобы попасть туда, не нужно было проходить ни одного досмотра. Томасу Мэттью Круксу даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США.
Захарова подчеркнула, что такое пренебрежение безопасностью подтверждает, что руководство Секретной службы, назначенное Джо Байденом, существенно недосмотрело за организацией безопасности мероприятия. К тому же, Крукс, как оказалось, заранее интересовался расстоянием, с которого Ли Харви Освальд стрелял в Джона Кеннеди и запускал дроны до митинга. Местная полиция уже подозревала Крукса и просила Секретную службу о встрече, однако ее просьба была проигнорирована.
Представитель МИД РФ заключила: «Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье».
Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа. В результате выстрела Трамп был ранен в ухо, и охрана политика немедленно эвакуировала его с мероприятия. Погиб один из участников митинга, ещё двое получили серьёзные ранения. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, который открыл огонь с крыши производственного здания на расстоянии около ста метров от сцены. После нескольких выстрелов, направленных в сторону Трампа, стрелок был ликвидирован. Министерство внутренней безопасности США заявило о проведении тщательного расследования действий Секретной службы в связи с этим инцидентом.
Нина Лютикова