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Захарова назвала сенсационными новые детали покушения на Трампа

Российский дипломат указывает на халатность Секретной службы США, упустившей подозрительного стрелка Томаса Крукса за час до нападения, а журналисты New York Times разоблачают критические ошибки в организации безопасности мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Расследование покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа приобретает сенсационный характер, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, оценившая в своем Telegram-канале факты, связанные с инцидентом.

Оказывается, более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские пересылали друг другу фотографии стрелка — Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать кандидат в президенты, и выверял расстояния при помощи, внимание, оптического дальномера.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Исходя из этого, Захарова задалась вопросом, почему Секретная служба США не обратила внимания на подозрительного человека, не относящегося к охранным службам.

«Или она сделала вид, что нет дела», — отметила дипломат.

Более того, журналисты New York Times, получившие доступ к переписке полиции Пенсильвании, выяснили, что накануне покушения из охраняемого периметра вывели склад AGR № 6, с крыши которого и стрелял Крукс.

Чтобы попасть туда, не нужно было проходить ни одного досмотра. Томасу Мэттью Круксу даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он просто изучил комплекс с дальномером, взял винтовку и поднялся на кем-то открытую крышу здания, чтобы убить основного кандидата в президенты США.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что такое пренебрежение безопасностью подтверждает, что руководство Секретной службы, назначенное Джо Байденом, существенно недосмотрело за организацией безопасности мероприятия. К тому же, Крукс, как оказалось, заранее интересовался расстоянием, с которого Ли Харви Освальд стрелял в Джона Кеннеди и запускал дроны до митинга. Местная полиция уже подозревала Крукса и просила Секретную службу о встрече, однако ее просьба была проигнорирована.

«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США», — в шутку предложила Захарова.

Представитель МИД РФ заключила: «Всюду лезут, во все вмешиваются, провозглашают себя исключительными и лучшими — а на поверку один сплошной мыльный пузырь, внутри которого ложь и вранье».

Покушение на экс-президента США произошло 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа. В результате выстрела Трамп был ранен в ухо, и охрана политика немедленно эвакуировала его с мероприятия. Погиб один из участников митинга, ещё двое получили серьёзные ранения. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, который открыл огонь с крыши производственного здания на расстоянии около ста метров от сцены. После нескольких выстрелов, направленных в сторону Трампа, стрелок был ликвидирован. Министерство внутренней безопасности США заявило о проведении тщательного расследования действий Секретной службы в связи с этим инцидентом.

Нина Лютикова

Захарова Мария
Трамп Дональд