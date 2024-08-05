Роберт Фицо готов объявить Украине энергетическую войну

Потеря такого объема нефти может стать ударом для Украины и пошатнуть ее обороноспособность. Дизель используется не только на фронте: в крупных городах дизель-генераторы применяются в экстренных ситуациях, например при отключении электричества в больницах. Так что Киев встанет перед выбором: куда отправлять дизель — на фронт или в госпитали.