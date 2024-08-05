Захарова: детали покушения на Трампа становятся все более сенсационными

Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала материал NYT о попытке покушения на Трампа. Газета написала, что более чем за полтора часа до выстрелов в кандидата в президенты США на предвыборном митинге в Пенсильвании полицейские получили фотографии злоумышленника. Также оказалось, что за несколько дней до выступления Трампа склад, с крыши которого стрелял Крукс, исключили из числа сооружений в «охраняемом периметре» по неизвестной причине. Захарова назвала эти сведения сенсационными и дала совет американским спецслужбам.