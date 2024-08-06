«Украину предали, в первую очередь, власти Соединенных Штатов Америки. Украину продали, Украину предали и используют ее для своих политических целей, которые они поставили, — кризиса с Путиным», — сказал он.
Как отметил эксперт, на Украине сейчас «тяжелая ситуация», у ВСУ много потерь, а необходимого оружия нет.
«Все эти коалиции собрались — ни снарядов, ни авиации, ни бронетехники <…>. Это предательство чистой воды и принесение Украины в жертву ради политических амбиций», — заключил Табах.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.