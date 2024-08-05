Трамп рассказал о планах завершить конфликт на Украине

«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским — я очень хорошо знаю их обоих — и добьюсь того, что они сделают это (начнут переговоры о мире — прим. “Ленты.ру”)», — сказал политик.