В США считают, что решение сбивать ракеты над Украиной должна принимать вся НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Как отметил на регулярном брифинге для журналистов в начале июля помощник президента США Джейк Салливан, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занималась НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США со скептицизмом относятся к идее сбивать ракеты, пролетающие над западом Украины, с польской территории. В Вашингтоне считают, что это может привести к эскалации вооруженного конфликта.