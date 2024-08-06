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В США считают, что решение сбивать ракеты над Украиной должна принимать вся НАТО

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Решение о возможности сбивать ракеты над территорией Украины должны принимать коллективно все страны — члены НАТО, а не только США. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«Обсуждение этого вопроса должно вестись среди членов НАТО. Это решение должна принимать НАТО коллективно. Это не то, о чем я могу говорить с этой трибуны», — заявил Миллер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, вновь призвал западных союзников сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Как отметил на регулярном брифинге для журналистов в начале июля помощник президента США Джейк Салливан, Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занималась НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США со скептицизмом относятся к идее сбивать ракеты, пролетающие над западом Украины, с польской территории. В Вашингтоне считают, что это может привести к эскалации вооруженного конфликта.

НАТО