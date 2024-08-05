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Учения ОДКБ в Киргизии пройдут без участия Армении

Армения проинформировала страны—участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об отказе участвовать в командно-штабных учениях «Взаимодействие-2024». Учения пройдут в период с 3 по 15 сентября на территории Киргизии. Помимо Армении и Киргизии в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан и Таджикистан.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ОДКБ, предстоящие учения будут направлены на подготовку совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе. Страны—участницы ОДКБ отработают организацию противовоздушного прикрытия при атаке беспилотников, включая работу объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. «Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — говорится на сайте организации.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности. От взносов в ОДКБ в 2024 году армянские власти отказались.

учения