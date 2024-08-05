Учения ОДКБ в Киргизии пройдут без участия Армении

Как сообщили в ОДКБ, предстоящие учения будут направлены на подготовку совместной операции по разрешению вооруженного конфликта в Центральноазиатском регионе. Страны—участницы ОДКБ отработают организацию противовоздушного прикрытия при атаке беспилотников, включая работу объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. «Армянская сторона проинформировала, что участие в учениях не планирует», — говорится на сайте организации.
В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности. От взносов в ОДКБ в 2024 году армянские власти отказались.