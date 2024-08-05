МИД рассказал о звонке Белоусова главе Пентагона для предотвращения покушения на Путина

Он отметил, что за несколько дней до парада Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором призвал американского коллегу убедить Киев отказаться от своих намерений. По словам Рябкова, Остин был «крайне удивлен» информацией, однако воспринял ее серьезно.