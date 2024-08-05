Политолог Сажин: Иран может нанести широкомасштабный удар по Израилю

«Вероятно, это будет “Хезболла” или йеменские хуситы. У них есть возможность нанести удар по Израилю и не спровоцировать США на какие-то жесткие действия по отношению к Ирану. Нельзя исключать и возможного повторения масштабной ракетной атаки, как это было в апреле. Но эффект в любом случае уже будет не тот. Пока Иран демонстрирует удивительную сдержанность. Не исключено, что Тегеран пытается за счет этого избежать конфронтации, в том числе в надежде улучшить отношения с Западом и США», — пояснил эксперт.