Президент Грузии рассказала об удивившем ее шаге США

Грузинский лидер назвала ожидаемыми строгие ответные меры американской стороны на принятый в стране закон об иноагентах, но при этом отметила, что не понимает прекращение финансовой помощи. «Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить», — сказала она.