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Президент Грузии рассказала об удивившем ее шаге США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее удивило решение США приостановить финансирование грузинских вооруженных сил и лаборатории Лугара. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Грузинский лидер назвала ожидаемыми строгие ответные меры американской стороны на принятый в стране закон об иноагентах, но при этом отметила, что не понимает прекращение финансовой помощи. «Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить», — сказала она.

Ранее депутат правящей в стране партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заверила, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара продолжит работать и без финансирования США.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству. После этого США приняли решение приостановить помощь Грузии.