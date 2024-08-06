Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

В телеграмме уточняется, что «с первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование “гвардейский”. “Примеры стойкости и упорства в ходе выполнения боевых задач на киевском и луганско-донецком направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма воинов-танкистов. Славные страницы подвигов в боях за освобождение Авдеевки, Очеретино и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка”, — сказано в телеграмме министра. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих полка удостоены государственных наград.