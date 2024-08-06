Белоусов поздравил военных с освобождением Новоселовки Первой

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка с освобождением от врага населенного пункта Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В телеграмме уточняется, что «с первых дней специальной военной операции полк успешно выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование “гвардейский”. “Примеры стойкости и упорства в ходе выполнения боевых задач на киевском и луганско-донецком направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма воинов-танкистов. Славные страницы подвигов в боях за освобождение Авдеевки, Очеретино и Новоалександровки навсегда вписаны в историю полка”, — сказано в телеграмме министра. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих полка удостоены государственных наград.
Также Белоусов направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю освобождения Новоселовки Первой. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступил далее на запад, уточняется в телеграмме. В боях за освобождение Камышевахи, Красногоровки и Уманского личный состав бригады проявил мужество и самоотверженность.
«Сегодня, уверенно продвигаясь вперед на красноармейском направлении, вы освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом отвагу и стойкость», — сказано в телеграмме.
Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.