Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировки

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в Клятве о мире на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы процитировал слова первого президента СССР Михаила Горбачева.
Церемония транслируется в прямом эфире на сайте мэрии, а также основными телеканалами и в интернете.
«В 1989 году, когда возросли движения за демократию, была разрушена Берлинская стена — символ холодной войны Востока и Запада. Экс-президент Горбачев однажды сказал так: “Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем”, — процитировал мэр слова Горбачева.
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки проходит в Парке мира в Хиросиме — городе, первом в мире испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, в 79-ю годовщину со дня трагедии.