Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировки

«В 1989 году, когда возросли движения за демократию, была разрушена Берлинская стена — символ холодной войны Востока и Запада. Экс-президент Горбачев однажды сказал так: “Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем”, — процитировал мэр слова Горбачева.