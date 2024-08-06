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Президент Палестины: убийство Хании осложнит мирные переговоры по войне в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании было совершено с целью «затянуть войну» и «расширить ее масштабы». По его словам, гибель Исмаила Хании затруднит переговорный процесс с израильской стороной. Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране в результате авиаудара по дому, в котором ночевал во время визита в Иран.

Источник: РИА "Новости"

«Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации», — сказал Аббас в интервью «РИА Новости».

По его словам, Палестинская национальная администрация (ПНА) осудила убийство Исмаила Хании, несмотря на длительный конфликт с «Хамасом». «Мы считаем это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике», — сказал палестинский президент.

Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля. В Иран он прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает Израиль в убийстве главы политбюро «Хамаса». Израиль свою причастность отрицает. 1 августа в Тегеране прошла церемония прощания с Исмаилом Ханией, на следующий день его похоронили в Катаре. Иран пообещал нанести по Израилю ответный удар за убийство главы «Хамаса».