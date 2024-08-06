Президент Палестины: убийство Хании осложнит мирные переговоры по войне в Газе

«Оно окажет негативное влияние на текущие переговоры по прекращению агрессии и выводу израильских войск из Газы, однако мы призываем наш народ к стойкости, единству и терпению перед лицом этой оккупации», — сказал Аббас в интервью «РИА Новости».
По его словам, Палестинская национальная администрация (ПНА) осудила убийство Исмаила Хании, несмотря на длительный конфликт с «Хамасом». «Мы считаем это трусливым поступком и опасным развитием событий в израильской политике», — сказал палестинский президент.
Исмаил Хания был убит в Тегеране 31 июля. В Иран он прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что ведомство подозревает Израиль в убийстве главы политбюро «Хамаса». Израиль свою причастность отрицает. 1 августа в Тегеране прошла церемония прощания с Исмаилом Ханией, на следующий день его похоронили в Катаре. Иран пообещал нанести по Израилю ответный удар за убийство главы «Хамаса».