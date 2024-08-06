Президент Палестины: убийство Хании осложнит мирные переговоры по войне в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании было совершено с целью «затянуть войну» и «расширить ее масштабы». По его словам, гибель Исмаила Хании затруднит переговорный процесс с израильской стороной. Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране в результате авиаудара по дому, в котором ночевал во время визита в Иран.