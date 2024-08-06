Премьер Японии не упомянул США в речи о Хиросиме

Траурное мероприятие прошло в Парке мира в городе Хиросима, на который 6 августа 1945 года впервые была сброшена атомная бомба. В своей речи Кисида заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».