«Ликвидировать предприятия»: в США обратились с жестким требованием к Киеву

«Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева», — отметил эксперт.
Аналитик изложил основные меры, на которые придется пойти Киеву ради восстановления страны. Например, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам будет доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны.
«От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстегивающих коррупцию», — добавил бывший чиновник.
По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.