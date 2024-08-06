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«Ликвидировать предприятия»: в США обратились с жестким требованием к Киеву

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Страны Запада не горят желанием тратить деньги своих граждан на восстановление Украины, пишет бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.

Источник: © РИА Новости

«Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева», — отметил эксперт.

Аналитик изложил основные меры, на которые придется пойти Киеву ради восстановления страны. Например, Украина должна провести экономические реформы и предоставить американским инвесторам будет доступ к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны.

«От Киева потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 государственных предприятий, подстегивающих коррупцию», — добавил бывший чиновник.

По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.