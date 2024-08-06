«Ликвидировать предприятия»: в США обратились с жестким требованием к Киеву

По оценке Всемирного банка, восстановление Украины обойдется в полтриллиона долларов. При этом Украина настаивает на том, что ей необходимо в два раза больше денег. Ранее в Белом доме заявили, что страны G7 планируют восстанавливать Украину за счет замороженных активов России.