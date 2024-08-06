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СМИ: США ожидают две волны ударов по Израилю в ходе возможной атаки

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Разведка США ожидает, что возможная атака Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболлах» на Израиль пройдет в два этапа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Источник: AP 2023

По информации источников, знакомых с содержанием встречи президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с командой по национальной безопасности в Белом доме, разведка доложила, что одна волна ударов ожидается со стороны Ирана, а другая — со стороны «Хезболлах». При этом в Вашингтоне еще не знают, какой характер будут носить удары и кто первым совершит нападение.

В ходе встречи отмечалось, что время начала атаки на Израиль пока не известно, как и масштаб предполагаемых последствий.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения «Хезболлах» Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и «Хезболлах» возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.