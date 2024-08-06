Саида Мирзиёева: Дружба Узбекистана и Казахстана — пример для всего мира

Информацию об участии в мероприятии гостья из Узбекистана разместила на своей странице в Instagram. По мнению Мирзиёевой, наши лидеры знают ответы на самые насущные вопросы.
«Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион».
В том числе она упомянула и тему борьбы с домашним насилием.
«Права женщин — раньше было стыдно говорить об этом. Сегодня и в Узбекистане, и в Казахстане приняты законы против домашнего насилия», — подчеркнула Мирзиёева.
В этот же день встречу с Мирзиёевой провел Токаев. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.