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Саида Мирзиёева: Дружба Узбекистана и Казахстана — пример для всего мира

5 августа на церемонии открытия международного турнира Zakovat Asian Cup в Астане помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева особо отметила важность дружбы между нашими странами, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/saida_mirziyoyeva

Информацию об участии в мероприятии гостья из Узбекистана разместила на своей странице в Instagram. По мнению Мирзиёевой, наши лидеры знают ответы на самые насущные вопросы.

«Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион».

Саида Мирзиёева

В том числе она упомянула и тему борьбы с домашним насилием.

«Права женщин — раньше было стыдно говорить об этом. Сегодня и в Узбекистане, и в Казахстане приняты законы против домашнего насилия», — подчеркнула Мирзиёева.

В этот же день встречу с Мирзиёевой провел Токаев. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.