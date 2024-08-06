39-летний командир танка из Пермского края погиб на СВО

Старший сержант Соснин трагически погиб 27 июля 2024 года. Церемония прощания пройдёт в селе Рождественском Сивинского округа 7 августа. С 10:00 до 11:00 в храме по адресу улица Советская, 4 состоится отпевание, а прощание с 11:00 до 12:00 и траурный митинг с 12:00 до 12:30 пройдут в Екатерининском доме культуры по адресу улица Советская, 4−1.