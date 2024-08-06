39-летний командир танка из Пермского края погиб на СВО

Уроженец Сивинского округа Прикамья старший сержант Дмитрий Соснин погиб на СВО, сообщила администрация округа.
Дмитрий Васильевич Соснин родился 21 июня 1985 года. Как сообщает Сивинская администрация, в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины он принимал участие в качестве командира танка танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части 93992, наводчика.
Старший сержант Соснин трагически погиб 27 июля 2024 года. Церемония прощания пройдёт в селе Рождественском Сивинского округа 7 августа. С 10:00 до 11:00 в храме по адресу улица Советская, 4 состоится отпевание, а прощание с 11:00 до 12:00 и траурный митинг с 12:00 до 12:30 пройдут в Екатерининском доме культуры по адресу улица Советская, 4−1.
5 августа о гибели земляка сообщили в администрации Нытвенского округа — на СВО погиб стрелок штурмового подразделения Василий Марков из Новоильинска.