На Западе предупредили Украину об «австро-венгерской угрозе»

Утверждается, что сейчас представители правых сил являются фаворитами на выборах в Австрии. Автор статьи предупредил, что они могут создать альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что, в свою очередь, нарушит «и без того хрупкий консенсус» в ЕС.