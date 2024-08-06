Демешин обсудил с Мантуровым конкретные меры поддержки хабаровской промышленности

Для Демешина встречи с высокопоставленными федеральными чиновниками всегда носят практический характер с конкретными результатами. В ходе них глава региона обсуждает максимально четкие задачи, обозначает проблемы и договаривается об их решении. Именно таким образом прошла встреча с Денисом Мантуровым. Демешин вынес на уровень первого зампреда правительства РФ ряд просьб, которые можно реализовать за счет резервного фонда. При этом все обращения были проработаны еще до встречи и согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время его визита в регион.