Демешин обсудил с Мантуровым конкретные меры поддержки хабаровской промышленности

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Они обсудили вопросы промышленного и технологического развития региона. Ведущей темой стала реализация механизмов хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для Демешина встречи с высокопоставленными федеральными чиновниками всегда носят практический характер с конкретными результатами. В ходе них глава региона обсуждает максимально четкие задачи, обозначает проблемы и договаривается об их решении. Именно таким образом прошла встреча с Денисом Мантуровым. Демешин вынес на уровень первого зампреда правительства РФ ряд просьб, которые можно реализовать за счет резервного фонда. При этом все обращения были проработаны еще до встречи и согласованы с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время его визита в регион.
В ходе беседы Дмитрий Демешин подчеркнул, что в рамках подписанной хартии предприятия рассчитывают на содействие в выстраивании кооперативных связей внутри региона..
— Идея хартии одобрена председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в ходе рабочего визита в Хабаровск. Уже есть первые успешные результаты совместной работы участников хартии в регионе, — отметил Дмитрий Демешин. Напомним, хартия, представленная Дмитрием Демешиным, направлена на объединение крупных промышленных предприятий с малым и средним бизнесом региона для решения кадровых вопросов и внедрения технологических инноваций. Документ получил поддержку более 100 предприятий и организаций региона, что свидетельствует о его значимости для экономического роста, локализации производства и создания рабочих мест. Эксперты подчеркивают значимость документа для экономического роста, локализации производства и создания рабочих мест, а также отмечают вызовы, связанные с ограниченностью ресурсов и необходимостью модернизации производства.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников ранее отмечал, самое главное, что правительство Хабаровского края берет на себя ответственность в рамках закона приобретать все свое. На самом деле, в последнее время бизнес сам развивал себя и мог зависеть только от самого себя. Они пользовались какими-то поддержками.
— Фондами, созданными при правительстве Хабаровского края, либо Российской Федерации, либо чего-то еще. Но конкретной ответственности у отраслевого министерства, либо экономического блока не было. А здесь есть документ, который подписывается с двух сторон. У нас теперь ответственность появилась двусторонняя, — прокомментировал Андрей Веретенников.
Напомним, на недавней встрече с предпринимателями Дмитрий Демешин обозначил, что для стимулирования работы предприятий края, а также реализации основных положений хартии, необходимо провести прямую докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. Этот вопрос также был в повестке на встрече в Москве. Врио губернатора обратился к Денису Мантурову с просьбой рассмотреть возможность проведения прямой докапитализации за счет средств резервного фонда правительства России.