Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником

«Сегодня в Беларуси отмечается День железнодорожных войск, чей боевой путь тесно связан с героической историей нашей страны, — подчеркнул глава государства. — В годы Великой Отечественной войны воины-железнодорожники особо отличились в ходе операции “Багратион”, обеспечив масштабную передислокацию войск, техники и доставку тысяч тонн грузов. Тем самым внесли большой вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие которого мы отметили в этом году».