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Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск Республики Беларусь с профессиональным праздником — Днем железнодорожных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня в Беларуси отмечается День железнодорожных войск, чей боевой путь тесно связан с героической историей нашей страны, — подчеркнул глава государства. — В годы Великой Отечественной войны воины-железнодорожники особо отличились в ходе операции “Багратион”, обеспечив масштабную передислокацию войск, техники и доставку тысяч тонн грузов. Тем самым внесли большой вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие которого мы отметили в этом году».

Александр Лукашенко подчеркнул: «Славные традиции поколения победителей сегодня сохраняются и приумножаются личным составом транспортных войск. Вами успешно решаются все поставленные задачи по укреплению военной безопасности государства, совершенствованию системы военной логистики и развитию транспортной инфраструктуры страны. При этом неизменными остаются высокий профессионализм, ответственность и верность воинскому долгу. Пусть так будет и впредь».

Президент поблагодарил всех за ратный труд и пожелал крепкого здоровья, мирного неба, счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси.

Лукашенко Александр