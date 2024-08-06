На 11 позиций поднялся Хабаровский край в рейтинге субъектов РФ

Хабаровский край совершил рывок в рейтинге инновационного развития субъектов РФ, поднявшись на 11 позиций. Это стало известно после публикации девятого выпуска рейтинга, составленного Институтом статистических исследований и экономики знаний. По итогам 2024 года Москва в седьмой раз возглавила рейтинг инновационного развития, сообщает ИА AmurMedia.
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил девятый выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ.
В показателях рейтинга по Российскому региональному инновационному индексу Столица по-прежнему демонстрирует самый высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации. Санкт-Петербург завоевал «серебро». Республика Татарстан замкнула тройку лидеров.
Хабаровский край, на ряду с такими регионами как Омская область, Республика Адыгея, Республика Татарстан, поднялся на 11 позиций. На сегодняшний день мы занимаем 33 место в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации.
Магаданская область — 28 место, Сахалинская область — 35 место, Приморский край — 38 место, Республика Бурятия — 40 место, Республика Саха (Якутия) — 42 место, Камчатский край — 61 место, Амурской области — 64 место, Забайкальский край — 66 место, Чукотский автономный округ — 72 место Еврейская автономная область — 80 место.
По рейтингу на основе индекса по экспортной активности, отражающий позицию регионов на глобальных рынках и их вовлеченность в международный интеллектуальный обмен, включая зарубежное патентование, трансфер технологий и обучение иностранных студентов. В лидерах по экспортной активности Москва занимает 1 место.
Приморский край — 19 место, Хабаровский край занимает 34 место, Республика Бурятия — 56 место, Сахалинская область — 58 место, Республика Саха (Якутия) — 61 место, Амурской области — 68 место, Камчатский край — 69 место, Еврейская автономная область — 74 место, Забайкальский край — 78 место, Магаданская область — 81 место, Чукотский автономный округ — 82 место.
В рейтинге по качеству инновационной политики, которая отражает позиции регионов по таким составляющим, как проработанность регуляторной базы научно-технической и инновационной деятельности, наличие специализированных координационных органов и институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, вовлеченность в профильные конкурентные программы поддержки, реализуемые на федеральном уровне. В лидерах Республика Татарстан.
Республика Саха (Якутия) — 15 место, Республика Бурятия — 31 место, Приморский край — 37 место, Хабаровский край занимает 42 место, Магаданская область — 46 место, Сахалинская область — 66 место, Амурской области — 71 место, Камчатский край — 76 место, Забайкальский край — 79 место, Еврейская автономная область — 84 место, Чукотский автономный округ — 85 место.
Данные по Российской Федерации сформированы без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.