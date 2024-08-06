На 11 позиций поднялся Хабаровский край в рейтинге субъектов РФ

В рейтинге по качеству инновационной политики, которая отражает позиции регионов по таким составляющим, как проработанность регуляторной базы научно-технической и инновационной деятельности, наличие специализированных координационных органов и институтов развития в сфере науки, технологий и инноваций, вовлеченность в профильные конкурентные программы поддержки, реализуемые на федеральном уровне. В лидерах Республика Татарстан.