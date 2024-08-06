Александр Галкин проверил ход строительства объектов в Иркутске и Иркутском районе

Иркутская область, НИА-Байкал — По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министр строительства Приангарья Александр Галкин проверил ход строительства объектов в Иркутском районе и в городе Иркутск.
Он осмотрел, как идет строительство автомобильной дороги к жилому комплексу Современник и реконструкция дороги Ягодная — Дорожная в деревне Новолисиха, а также посетил стройплощадки Марковского геронтологического центра, школы на 1550 мест на улице Ярославского и детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха Иркутска.
«По поручению главы региона Игоря Кобзева проверил ход строительства ключевых объектов в Иркутском районе и в городе Иркутск. Хочу отметить, что подрядные организации на всех строительных площадках нарастили темпы строительства. Все объекты, которые возводят в рамках реализации нацпроектов, находятся на особом контроле Правительства. Они имеют важное значение для развития региона, и наша задача — обеспечить их своевременное и качественное выполнение», — сказал Александр Галкин.
Реконструкция улиц Ягодная и Дорожная в деревне Новолисиха реализуется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Завершение работ планируется осенью текущего года. Объем финансирования составит 745 млн рублей, из которых 713 млн рублей — средства федерального бюджета, порядка 32 млн рублей — областного.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, работы завершены на 44% при текущем плане 39%. Опережение графика составляет 17 дней. Сейчас на строительной площадке производится отсыпка и уплотнение рабочего слоя из песчано-гравийной смеси, разборка существующего земляного полотна и установка освещения. Техническая готовность автомобильных дорог к жилому комплексу Современник в Дзержинске составляет 50%. Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование строительства составит более 250 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На объекте ведется отсыпка рабочего слоя, устройство ливневой канализации и монолитного колодца. Подрядная организация устраняет замечания Росстройконтроля и планирует завершить все работы к началу сентября.
На строительной площадке двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами Марковского геронтологического центра задействованы 51 рабочий, четыре инженерно-технических работника и восемь единиц техники. Специалисты выполняют работы по армированию первого этажа блока В, производят демонтаж опалубки цокольных этажей блоков А и Г, армирование и устройство опалубки приямков блока А, бетонирование перекрытия цокольного этажа блока Д. Работы идут по графику.
Строительство новых корпусов реализуется в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» национального проекта «Демография». Общий объем финансирования составляет более 1,4 млрд рублей. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию до конца 2026 года.