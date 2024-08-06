Александр Галкин проверил ход строительства объектов в Иркутске и Иркутском районе

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, работы завершены на 44% при текущем плане 39%. Опережение графика составляет 17 дней. Сейчас на строительной площадке производится отсыпка и уплотнение рабочего слоя из песчано-гравийной смеси, разборка существующего земляного полотна и установка освещения. Техническая готовность автомобильных дорог к жилому комплексу Современник в Дзержинске составляет 50%. Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование строительства составит более 250 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На объекте ведется отсыпка рабочего слоя, устройство ливневой канализации и монолитного колодца. Подрядная организация устраняет замечания Росстройконтроля и планирует завершить все работы к началу сентября.