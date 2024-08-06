Лукашенко подписал указ о поддержке потребкооперации в Беларуси

В сообщении сказано, что глава государства 5 августа подписал указ № 309 «О поддержке организаций потребительской кооперации». В пресс-службе отметили, что указанный документ был принят в целях создания условий, связанных с повышением качества обслуживания, а также для финансового оздоровления организаций потребкооперации.