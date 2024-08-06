Лукашенко подписал указ о поддержке потребкооперации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 5 августа, подписал указ о поддержке потребкооперации в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что глава государства 5 августа подписал указ № 309 «О поддержке организаций потребительской кооперации». В пресс-службе отметили, что указанный документ был принят в целях создания условий, связанных с повышением качества обслуживания, а также для финансового оздоровления организаций потребкооперации.
Сообщается, что данным указом в том числе предусматривается приобретение в 2024 — 2026 годах 240 специальных машин с торговыми фургонами. Кроме того, в период 2024 — 2025 годов предусмотрено направление средств местных инновационных фондов на цели автоматизации торговых объектов организаций Белкоопсоюза.
Также сказано, что облисполкомам было предоставлено право направлять средства местных бюджетов на финансирование работ, которые связаны с текущим и капитальным ремонтом торговых объектов, строительству. Называются также реконструкции торговых и промышленных объектов потребкооперации.