В военном городке будет тепло: Алексей Текслер дал поручения по коммунальному хозяйству в чебаркульском ДОС

Чебаркуль — знаковый для Челябинской области город: это и промышленный, и сельскохозяйственный, и туристический центр, а также место постоянной дислокации танковой дивизии, выполняющей сегодня боевые задачи в зоне СВО. Именно в Чебаркуль нанес свой очередной рабочий визит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Первым делом глава региона посетил военный городок, где находится жилой массив ДОС — «дома офицерского состава». Сфера ЖКХ там уже много лет находится в проблемном состоянии. Лишь сейчас, когда дороги и тепловые сети передаются с баланса Минобороны в муниципалитет, ситуация начала меняться. Губернатор провел совещание по вопросу бесперебойного предоставления коммунальных услуг в военном городке, а потом пообщался и с жителями.
Алексей Текслер внимательно выслушал людей, которые рассказали ему о коммунальных проблемах городка, и немедленно дал поручения отремонтировать кровли домов, сделать дополнительные контейнерные площадки для мусора, анонсировал масштабный ремонт дорог, старт которому будет дан уже в этом году. Глава региона заверил жителей ДОСа, что грядущая зима для них, благодаря предпринимаемым мерам, пройдет лучше прежней — в городке полным ходом идет строительство новой теплосети и ремонт котельной. Благодаря переводу земель и инфраструктуры в собственность муниципалитета у жителей появится возможность участвовать в программе инициативного бюджетирования.
Далее Алексей Текслер посетил Чебаркульский молочный завод, который недавно отметил 59-летие. Более 40 наименований его молочной продукции достойно представляют Челябинскую область на российском рынке. Губернатор осмотрел цеха предприятия, оценил качество продукции и пообщался с руководством. Он отметил, что область оказывает систематическую поддержку производителям молока: выделяются многомиллионные субсидии, а со следующего года им будут компенсировать часть затрат на закупку и запуск оборудования для маркировки.
За последние годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразились общественные пространства Чебаркуля. Губернатор побывал в Семейном парке, созданном с нуля на практически заброшенной территории. Сегодня там находятся три детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Масштабное благоустройство затронуло и другое знаковое для города пространство — парк Победы.
Также губернатор проверил работу медицинских учреждений Чебаркуля. В районной больнице за последние три года значительно обновилась материально-техническая база, была построена вертолетная площадка. Завершен капремонт практически всего больничного корпуса — осталось лишь отремонтировать операционный блок, что уже запланировано на 2025 год.
На окраине Чебаркуля завершается капитальная реконструкция здания, где разместится Центр патриотического воспитания «Авангард». Туда со всей области будут приезжать старшеклассники и овладевать навыками военного мастерства, участвуя в учебных сборах и тактических играх. Алексей Текслер, посетив объект, заявил, что работы будут завершены в октябре. А в течение следующего года откроются филиалы Центра в Копейске и Магнитогорске.
— Мы активно поддерживаем развитие города в плане обновления городского пространства, социальной, дорожной инфраструктуры. В Чебаркуле находится наша прославленная 90-я танковая дивизия, много ребят сейчас находится на фронте, защищая родину. Сегодня общались с членами семей военнослужащих, будем продолжать оказывать им всю необходимую помощь, — подвел итоги поездки Алексей Текслер.