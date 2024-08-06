В военном городке будет тепло: Алексей Текслер дал поручения по коммунальному хозяйству в чебаркульском ДОС

Алексей Текслер внимательно выслушал людей, которые рассказали ему о коммунальных проблемах городка, и немедленно дал поручения отремонтировать кровли домов, сделать дополнительные контейнерные площадки для мусора, анонсировал масштабный ремонт дорог, старт которому будет дан уже в этом году. Глава региона заверил жителей ДОСа, что грядущая зима для них, благодаря предпринимаемым мерам, пройдет лучше прежней — в городке полным ходом идет строительство новой теплосети и ремонт котельной. Благодаря переводу земель и инфраструктуры в собственность муниципалитета у жителей появится возможность участвовать в программе инициативного бюджетирования.