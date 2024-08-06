Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — утверждает он.
Ранее Владимир Зеленский признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.
Москва неоднократно предлагала урегулировать конфликт мирным путем, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них.
Мирные предложения Путина.
В середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.