Военная операция на Украине, день 895-й

09:08 В подконтрольных ВСУ районах Херсонской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры, написал в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин. Он не уточнил, какие именно объекты пострадали.
08:56 ⚡️МО РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 в Харьковской области ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет».
08:42 SHOT пишет, что оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке.
08:39 Администрация Харькова сообщила, что ночью в городе были слышны взрывы.
08:35 Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в данный момент передача истребителей F-16 Украине не повлияет на запрет Америки использовать иностранное оружие для ударов по территории РФ.
08:31 ❗️Baza выяснила, что в селе Заолешенка Курской области на жилой дом упали обломки снаряда. Пострадали двухлетняя девочка, ее братья двенадцати и восьми лет, их 37-летняя мать. Также в больницу доставили двух мужчин.
08:26 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что ВСУ атаковали село Ясные Зори:
«В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля. Силами ДПД очаги возгорания были оперативно потушены. Выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, осколками повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей».
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08:17 По данным МО РФ, дежурные средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью.
08:13 Смирнов добавил, что ВСУ обстреляли город Суджа:
«Ранены пять человек, в том числе трое детей. Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка».
08:07 ❗️Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за ночь в регионе уничтожили 26 украинских БПЛА. Он попросил местных жителей не приближаться к обломкам.
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