Михайлова утверждает, что на ее взгляд, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.



В июне депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей «отрезать» снабжение полуострова от России и заставить подчиниться.