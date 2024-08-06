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В ВСУ сделали важное заявление о Крыме

В ВСУ заявили, что Крым не удастся вернуть в ближайшие 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие, заявила руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет…» — сказала она.

Михайлова утверждает, что на ее взгляд, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

В июне депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал несбыточным план киевских властей «отрезать» снабжение полуострова от России и заставить подчиниться.