ЦИК утвердила порядок голосования по почте на выборах президента Молдовы

Документ содержит подробное описание процедур, необходимых для голосования по почте:
- предварительная регистрация;
- составление избирательных списков;
- подготовки избирательных материалов;
- обеспечение непосредственно процесса голосования;
- механизм передачи и приема материалов для голосования, способ их хранения и обеспечения целостности;
- процедура подсчета, суммирования и централизации результатов голосования по почте.
Документ действителен для граждан Республики Молдова, находящихся на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, желающих проголосовать на выборах президента и конституционном республиканском референдуме, которые пройдут 20 октября 2024 года.
В ЦИК напомнили, что предварительная регистрация для голосования по почте является обязательной. Граждане Молдовы, проживающие в шести вышеупомянутых странах, могут пройти данную процедуру на онлайн-платформе «Предварительная регистрация» на сайте www.inregistrare.cec.md.