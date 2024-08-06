ЦИК утвердила порядок голосования по почте на выборах президента Молдовы

В ЦИК напомнили, что предварительная регистрация для голосования по почте является обязательной. Граждане Молдовы, проживающие в шести вышеупомянутых странах, могут пройти данную процедуру на онлайн-платформе «Предварительная регистрация» на сайте www.inregistrare.cec.md.