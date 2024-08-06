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ЦИК утвердила порядок голосования по почте на выборах президента Молдовы

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила «Положение об особенностях организации и проведения голосования по почте».

Источник: Sputnik.md

Документ содержит подробное описание процедур, необходимых для голосования по почте:

  • предварительная регистрация;
  • составление избирательных списков;
  • подготовки избирательных материалов;
  • обеспечение непосредственно процесса голосования;
  • механизм передачи и приема материалов для голосования, способ их хранения и обеспечения целостности;
  • процедура подсчета, суммирования и централизации результатов голосования по почте.

Документ действителен для граждан Республики Молдова, находящихся на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, желающих проголосовать на выборах президента и конституционном республиканском референдуме, которые пройдут 20 октября 2024 года.

В ЦИК напомнили, что предварительная регистрация для голосования по почте является обязательной. Граждане Молдовы, проживающие в шести вышеупомянутых странах, могут пройти данную процедуру на онлайн-платформе «Предварительная регистрация» на сайте www.inregistrare.cec.md.